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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:27
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        Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu öne sürülen tutuksuz sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Adli kontrol tedbiri uygulanan D.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen D.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan D.K'nin lise döneminde örgüte ait dershaneye gittiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

        Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği ve örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, ByLock yazışmasında adının geçtiği ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı ve "ev ablası" sıfatıyla FETÖ'ye ait evlere erzak sağladığı anlatılan D.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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