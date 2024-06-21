Yüreğir'de temizlik çalışması yapıldı

Yüreğir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sonrası ilçede temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yürüttü.

Ekipler, kesim ve satış alanlarıyla çöp konteynerlerinde ilaçlama ve kireçleme işlemi yaptı.

Görevlilerin 107 mahalledeki geniş kapsamlı temizlik çalışması da devam ediyor. ​​​​​​​​​​​​​​