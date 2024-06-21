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        Yüreğir'de temizlik çalışması yapıldı

        Yüreğir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sonrası ilçede temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:39
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        Yüreğir'de temizlik çalışması yapıldı
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        Yüreğir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı sonrası ilçede temizlik çalışması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kurban kesim alanları başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinde çalışma yürüttü.

        Ekipler, kesim ve satış alanlarıyla çöp konteynerlerinde ilaçlama ve kireçleme işlemi yaptı.

        Görevlilerin 107 mahalledeki geniş kapsamlı temizlik çalışması da devam ediyor. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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