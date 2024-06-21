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        Adana'da gölete giren genç boğuldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:42 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:42
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        Adana'da gölete giren genç boğuldu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

        Kemer Mahallesi’nde Özgür Ramazan Özdemir (18), serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla yakınlardaki gölete girdi.

        Özdemir'in suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Haberi alarak hastaneye giden Özdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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