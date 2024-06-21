Adana'da özel gereksinimliler, ikincisi düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi
Adana'da özel gereksinimli bireyler, ikincisi gerçekleştirilen "Engelsiz Festival"de eğlenme imkanı buldu.
Adana'da özel gereksinimli bireyler, ikincisi gerçekleştirilen "Engelsiz Festival"de eğlenme imkanı buldu.
Festival, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki bir işletmenin bahçesinde yapıldı.
Özel gereksinimliler, programda anne ve babalarıyla müzik eşliğinde eğlendi.
Yüz boyama ve dans etkinliklerinin gerçekleştirildiği festivalde davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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