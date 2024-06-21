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        Adana'da özel gereksinimliler, ikincisi düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi

        Adana'da özel gereksinimli bireyler, ikincisi gerçekleştirilen "Engelsiz Festival"de eğlenme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:47 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:47
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        Adana'da özel gereksinimliler, ikincisi düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğlendi
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        Adana'da özel gereksinimli bireyler, ikincisi gerçekleştirilen "Engelsiz Festival"de eğlenme imkanı buldu.

        Festival, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki bir işletmenin bahçesinde yapıldı.

        Özel gereksinimliler, programda anne ve babalarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

        Yüz boyama ve dans etkinliklerinin gerçekleştirildiği festivalde davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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