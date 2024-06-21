Adana'da anız yangınına müdahale ediliyor

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bunun üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sarımazı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yangını olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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