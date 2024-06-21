Adana'da anız yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Sarımazı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yangını olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangının dağlık alanda olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütülebildiği öğrenildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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