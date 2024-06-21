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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:43
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Sarımazı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız yangını olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Dağlık alanda olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütülebildiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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