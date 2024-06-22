Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve döner bıçağı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki aile arasındaki kavgaya müdahale etti.

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