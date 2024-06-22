Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 22.06.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki aile arasındaki kavgaya müdahale etti.

        Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve döner bıçağı ele geçirdi.

        Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!

        Benzer Haberler

        Adana'da gölete giren genç, boğuldu
        Adana'da gölete giren genç, boğuldu
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
        Adana'da anız yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da anız yangınına müdahale ediliyor
        Adana'da özel gereksinimliler, ikincisi düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğ...
        Adana'da özel gereksinimliler, ikincisi düzenlenen "Engelsiz Festival"de eğ...
        Adana'da gölete giren genç boğuldu
        Adana'da gölete giren genç boğuldu
        Seyhan Nehri'ni yosun kapladı
        Seyhan Nehri'ni yosun kapladı