Adana'da saman yüklü tırda 35 kilogram esrar ele geçirildi
Adana'da saman yüklü tıra gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Adana'da saman yüklü tıra gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park alanında yaptığı uygulamada, saman yüklü bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği saman çuvallarını açan polis, 35 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü M.C, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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