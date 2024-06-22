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        Adana'da saman yüklü tırda 35 kilogram esrar ele geçirildi

        Adana'da saman yüklü tıra gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:01
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        Adana'da saman yüklü tırda 35 kilogram esrar ele geçirildi
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        Adana'da saman yüklü tıra gizlenmiş 35 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park alanında yaptığı uygulamada, saman yüklü bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

        Narkotik köpeğinin tepki verdiği saman çuvallarını açan polis, 35 kilogram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü M.C, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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