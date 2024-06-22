Adana'da ev ve ahırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde, ev ve ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Feke ilçesinde, ev ve ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Süphandere Mahallesi'nde Sinan Taştekin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Evden ahıra sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ve 1 köpek telef oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.