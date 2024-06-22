Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kozan Kalesi'nde otluk alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
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