Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.06.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kozan Kalesi'nde otluk alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        Evini uyuşturucu deposuna çeviren sanığa 15 yıl hapis istemi
        Evini uyuşturucu deposuna çeviren sanığa 15 yıl hapis istemi
        Adana'da ev ve ahırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da ev ve ahırda çıkan yangın söndürüldü
        'Kardeşim cinayet işlemediği için öldürüldü'
        'Kardeşim cinayet işlemediği için öldürüldü'
        Adana'da saman yüklü tırda 35 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da saman yüklü tırda 35 kilogram esrar ele geçirildi
        Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
        Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
        Adana'da gölete giren genç, boğuldu
        Adana'da gölete giren genç, boğuldu