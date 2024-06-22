GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldürdü

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E. (51), annesi Leyla A. (51), kardeşi Muhammet E. (18) de katıldı. Bu sırada Hakim A. tabancayla ateş açtı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle birlikte kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20) ile sokakta tartıştı.

Adana'da bir kişi tartıştığı karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

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