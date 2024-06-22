Adana'da trafik ışıklarına ve 2 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada Merve Dağ ile araçtaki Şevval Başıbüyük ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kozan ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesini bağlayan yolda, Merve Dağ'ın kullandığı 01 ANG 594 plakalı otomobil, trafik ışıklarına çarparak devrildikten sonra ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı.

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