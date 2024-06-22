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        Adana'da trafik ışıklarına ve 2 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:06
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        Adana'da trafik ışıklarına ve 2 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kozan ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesini bağlayan yolda, Merve Dağ'ın kullandığı 01 ANG 594 plakalı otomobil, trafik ışıklarına çarparak devrildikten sonra ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı.

        Kazada Merve Dağ ile araçtaki Şevval Başıbüyük ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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