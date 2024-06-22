Adana'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 35 EE 533 plakalı otomobil ile 01 VK 240 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi ile Mevlana Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.

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