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        Adana'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:06
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        Adana'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 35 EE 533 plakalı otomobil ile 01 VK 240 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi ile Mevlana Caddesi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 35 EE 533 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak devrildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri, 35 EE 533 plakalı araçta yaralanan kişiyi hastaneye kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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