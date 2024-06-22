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        Adana'da devrilen aracın sürücüsü öldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 23:39 Güncelleme: 22.06.2024 - 23:39
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        Adana'da devrilen aracın sürücüsü öldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hamdilli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil devrildi.

        Kazada, araç şoförü yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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