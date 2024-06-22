Adana'da devrilen aracın sürücüsü öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hamdilli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil devrildi.
Kazada, araç şoförü yaşamını yitirdi.
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