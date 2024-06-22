Ceyhan'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Dün İstasyon Caddesi ile Mevlana Caddesi Kavşağı'nda, 35 EE 533 plakalı otomobil ile 01 VK 240 plakalı otomobil çarpışmış, ağır yaralanan İsmet Akcan, Ceyhan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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