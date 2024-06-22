Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ceyhan'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceyhan'daki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Burhaniye Mahallesi'ndeki kazada ağır yaralanan İsmet Akcan, tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Akcan'ın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Dün İstasyon Caddesi ile Mevlana Caddesi Kavşağı'nda, 35 EE 533 plakalı otomobil ile 01 VK 240 plakalı otomobil çarpışmış, ağır yaralanan İsmet Akcan, Ceyhan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milliler, Portekiz'e farklı yenildi!
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        Milli Takım'da inanılmaz hata
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        "İlk düşman hoca oluyor!"
        Bir küçük krampon meselesi
        Bir küçük krampon meselesi
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Montella'ya yazar
        "Hatalar silsilesi"
        "Hatalar silsilesi"
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar?
        Ronaldo çılgınlığı!
        Ronaldo çılgınlığı!
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Şırnak'ta anız yangını! 7 köy etkilendi
        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Boğazını kesip polisin gelmesini bekledi!
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Akraba kavgası can aldı: 2 ölü 1 yaralı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bebeği camiye bırakan anne baba yakalandı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Bir aile yok oldu! 7 yaralı
        Dram içinde dram çıktı
        Dram içinde dram çıktı
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Yaralı Filistinliyi canlı kalkan yaptılar
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu

        Benzer Haberler

        Adana'da devrilen aracın sürücüsü öldü
        Adana'da devrilen aracın sürücüsü öldü
        Adana'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Adana'da otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Adana'da trafik ışıklarına ve 2 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da trafik ışıklarına ve 2 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adana'da damat dehşeti: 4 ölü (2)
        Adana'da damat dehşeti: 4 ölü (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve...
        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve...
        Adana'da bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderi...
        Adana'da bir kişi karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderi...