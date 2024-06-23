Adana'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinan Şahbaz yönetimindeki 33 AUC 712 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Ceyhan ilçesi yakınında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın ardından takla atan otomobilden yola savrulan Gülay Şahbaz hayatını kaybetti. Şahbaz'a yoldan geçen başka bir aracın da çarptığı belirtildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Gülay Şahbaz'a çarpan aracın sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.
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