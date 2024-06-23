Adana'da örtü yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Eskikonacık Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale etti.
Yangın, ağaçlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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