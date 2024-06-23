Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü.
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