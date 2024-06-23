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        Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Pozantı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:52
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        Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin ortak müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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