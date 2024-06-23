Adana'da ambulans helikopter yaralı motosiklet sürücüsü için havalandı

Bunun üzerine yaralı için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Kamışlı-Çamardı Karayolunun Asar Yaylası mevkisinde Ömer Salih Özkul (18) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CCB 08 plakalı otomobil çarpıştı.

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