Adana'da ambulans helikopter yaralı motosiklet sürücüsü için havalandı
Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle başka bir hastaneye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Pozantı-Kamışlı-Çamardı Karayolunun Asar Yaylası mevkisinde Ömer Salih Özkul (18) yönetimindeki motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CCB 08 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Özkul, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özkul'un tedavisine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilmesine karar verildi.
Bunun üzerine yaralı için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.
Yaralı, Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
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