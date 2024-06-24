Adana Demirspor'da İkinci Başkan Metin Korkmaz görevinden istifa etti

Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İkinci Başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

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