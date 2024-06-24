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        Adana Demirspor'da İkinci Başkan Metin Korkmaz görevinden istifa etti

        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:08
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        Adana Demirspor'da İkinci Başkan Metin Korkmaz görevinden istifa etti
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İkinci Başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

        Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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