Adana'da parkta "lazer tutma" kavgasında 1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen sanığa hapis
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta lazer tutma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı öne sürülen sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta lazer tutma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı öne sürülen sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.U. (17) ile müşteki A.K. (24) ve taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Y.U. ve kardeşi A.U'nun Orhan Gazi Mahallesi'ndeki Üçgen Park'ta bankta oturduğu sırada A.K'nin de karşı banka oturduğunu, bir süre sonra A.U'nun müştekinin gözüne doğru lazer tuttuğunu belirtti.
Bu duruma tepki gösteren A.K. ile Y.U. ve A.U'nun kavga ettiği anlatan savcı, müştekinin 3 yerinden bıçaklandığını kaydetti.
Savcı, hayati tehlike geçiren A.K'yi bıçaklayan sanık Y.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık Y.U. suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü parkta A.K. bize bıçakla saldırdı. Kendisi zaten alkollüydü. Daha sonra kendisi benim boğazıma sarıldı. Benim kendisini öldürmek ya da yaralamak gibi bir amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, müebbet hapse çarptırdığı Y.U'nun cezasını "suçun teşebbüs aşamasında kalması", "sanığın 15-18 yaş aralığında olması" ve "sanığın geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini" dikkate alarak 6 yıl 8 aya indirdi. Sanığın mevcut halinin devamına da karar verildi.
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