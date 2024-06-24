Adana'da parkta "lazer tutma" kavgasında 1 kişiyi bıçakladığı öne sürülen sanığa hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta lazer tutma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı öne sürülen sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.U. (17) ile müşteki A.K. (24) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Y.U. ve kardeşi A.U'nun Orhan Gazi Mahallesi'ndeki Üçgen Park'ta bankta oturduğu sırada A.K'nin de karşı banka oturduğunu, bir süre sonra A.U'nun müştekinin gözüne doğru lazer tuttuğunu belirtti.

Bu duruma tepki gösteren A.K. ile Y.U. ve A.U'nun kavga ettiği anlatan savcı, müştekinin 3 yerinden bıçaklandığını kaydetti.

Savcı, hayati tehlike geçiren A.K'yi bıçaklayan sanık Y.U'nun "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Y.U. suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay günü parkta A.K. bize bıçakla saldırdı. Kendisi zaten alkollüydü. Daha sonra kendisi benim boğazıma sarıldı. Benim kendisini öldürmek ya da yaralamak gibi bir amacım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.