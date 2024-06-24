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        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanık 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:06
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        Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanık 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.U. (16) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince, Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir market civarında gece saatlerinde defter arasına saklanan uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen E.S'ye satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.U, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ile 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdığı T.U'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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