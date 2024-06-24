Adana'da tartıştığı ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 20 yıl 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay günü sanık ile ağabeyi O.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tarafların birbirine küfrettiğini belirtti.

Savunması alınan M.B, ağabeyi O.B'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve olay günü kendisine saldırdığını iddia etti.

O.B'nin tartışma sırasında kardeşi M.B'yi tırmıkla kovalaması üzerine M.B'nin evde bulunan ruhsatsız silahla ağabeyine 3 el ateş ederek öldürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Uyuşturucu madde kullanması sebebiyle ağabeyine tedavi olması gerektiğini söylediğini öne süren M.B, şöyle devam etti:

"Ağabeyim O.B. 'tedavi için para ödemenize gerek yok. O parayı bana verin' dedi. Ben de 'uyuşturucu kullanman için sana para vermem' dedim. Bu söz üzerine avluda bulunan tırmığı alıp beni kovaladı. Avluda koşarken rastgele ateş ettim. Kendisinin vurulduğundan sonradan haberdar oldum. Böyle bir olayın yaşanmasını asla istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Ağabeyimin tedavi olmasını çok istiyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."