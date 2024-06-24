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        GÜNCELLEME - Adana'da 4 akrabasını öldürüp kaçan zanlı Hatay'da yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:35
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        GÜNCELLEME - Adana'da 4 akrabasını öldürüp kaçan zanlı Hatay'da yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim A. ve kaçmasına yardım eden babası Şerif A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

        Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A. ve babasının Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandıklarını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ve babası yakalandı.

        Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Öte yandan, olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek, koruma altına alındı.

        - Olay

        Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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