Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 tüfek, bir miktar sentetik uyuşturucu, 117 sentetik ecza ve 5 mermi ele geçirildi.

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