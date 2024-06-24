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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:56
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        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Haziran'da 350 polisin katılımıyla ilçenin 28 noktasında uygulama alanları oluşturuldu.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, ruhsatsız 2 tabanca, 1 tüfek, bir miktar sentetik uyuşturucu, 117 sentetik ecza ve 5 mermi ele geçirildi.

        Denetimlerde, 8 araç trafikten men edildi, 19 araç sahibine ise idari para cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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