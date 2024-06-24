GÜNCELLEME 3 - Adana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) silahla öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) yakalandı.

Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakim A'nın ifadesinde olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.