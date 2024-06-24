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        GÜNCELLEME 3 - Adana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:44 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:44
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        GÜNCELLEME 3 - Adana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren zanlı ile babası tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) silahla öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

        Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette saklandığını tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) yakalandı.

        Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı.

        Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Hakim A'nın ifadesinde olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi.

        Zanlı ile babası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, annesi adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan şüphelinin evi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek kurşunlandı.

        Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Polis ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        - Olay

        Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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