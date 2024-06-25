Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonette 8 kilogram esrar ele geçirildi

        Adana'da 8 kilogram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyonette 8 kilogram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da 8 kilogram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yaptığı uygulamada bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

        Narkotik köpeğinin tepki verdiği aracın kasasındaki bölmede, 15 pakette 8 kilogram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Julian Assange serbest bırakıldı
        Julian Assange serbest bırakıldı
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        Eşiyle ilgili dedikodu muhtarı aza katili yaptı!
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        "Dönmeyecek biliyoruz ama..."
        Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
        Kürşat, 17 yaşındaydı! Kanlı yemek!
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        İtalya 90+8'de turladı!
        İtalya 90+8'de turladı!
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Böcek fotoğrafları yarışmasının kazananı guguklu arılar oldu
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        Irak'tan Türkiye ve İran sınırlarının güvenliği için yeni plan
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        "Aşırı sağcı AfD AP'de yeni bir grup kurmayı planlıyor"
        G.Saray'dan dev teklif!
        G.Saray'dan dev teklif!

        Benzer Haberler

        Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (3)
        Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (3)
        Kuzenini öldüren sanık: Teyzem oğullarına 'bunları öldürün' deyince panikle...
        Kuzenini öldüren sanık: Teyzem oğullarına 'bunları öldürün' deyince panikle...
        Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (2)- Yeniden
        Eşi ve onun ailesinden 3 kişiyi öldüren şüpheli yakalandı (2)- Yeniden
        Kuzenlerinden birini öldürüp diğerini yaraladığı öne sürülen sanık ve babas...
        Kuzenlerinden birini öldürüp diğerini yaraladığı öne sürülen sanık ve babas...
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        GÜNCELLEME 3 - Adana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuk...
        GÜNCELLEME 3 - Adana'da 4 akrabasını silahla öldüren zanlı ile babası tutuk...