Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi
Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.
Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 77 silah ele geçirildi, 8 şüpheli tutuklandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-23 Haziran'da uygulama ve denetim gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, ruhsatsız 45 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 24 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 69 şarjör, 1228 mermi, 8 kesici alet, 550,38 gram uyuşturucu, 333 uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 çalıntı motosiklet, 2 bin 894 ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ele geçirildi.
Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Uygulamalarda hapis cezasıyla aranan 47 şüpheliyi de yakalayan ekipler, kavşaklarda dilenen 67 kişiye de işlem yaptı.
Ekipler, eksikleri nedeniyle 144 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 557 bin 488 lira ceza uyguladı, 53 motosikleti trafikten men etti.
Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 10 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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