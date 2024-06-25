Adana'da husumetli olduğu amcasının evindeki misafiri silahla yaralayan sanığa dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu amcasının evine silahla ateş ederek evde bulunan misafiri ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Geçitli Mahallesi'ndeki ikametinde müşteki K.S'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 25 Mart'ta tutuklanan suça sürüklenen çocuk N.K. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, N.K. ile amcası O.K. arasında husumet bulunduğu anlatıldı.

Olay günü K.S'nin, arkadaşı O.K'nin evine misafir olarak gittiği ve burada kaldığı, N.K'nin gece saatlerinde O.K'nin evine yakın mesafeden tabancayla 4 el ateş ettiği, bu sırada pencere kenarında bulunan K.S'nin hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralandığı belirtilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.