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        Adana'da husumetli olduğu amcasının evindeki misafiri silahla yaralayan sanığa dava

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu amcasının evine silahla ateş ederek evde bulunan misafiri ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:39
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        Adana'da husumetli olduğu amcasının evindeki misafiri silahla yaralayan sanığa dava
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli olduğu amcasının evine silahla ateş ederek evde bulunan misafiri ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 21 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Geçitli Mahallesi'ndeki ikametinde müşteki K.S'nin silahla ağır yaralanmasıyla ilgili 25 Mart'ta tutuklanan suça sürüklenen çocuk N.K. (17) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, N.K. ile amcası O.K. arasında husumet bulunduğu anlatıldı.

        Olay günü K.S'nin, arkadaşı O.K'nin evine misafir olarak gittiği ve burada kaldığı, N.K'nin gece saatlerinde O.K'nin evine yakın mesafeden tabancayla 4 el ateş ettiği, bu sırada pencere kenarında bulunan K.S'nin hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralandığı belirtilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Sanık N.K. iddianamede yer alan ifadesinde, "Ben 5 ay önce Ankara'ya çalışmaya gittiğimde amcam O.K'nin üvey anneme tecavüz girişiminde bulunduğunu öğrendim. Ağabeyimin bana hediye ettiği silahla amcamın ikamet ettiği eve gittim. Evin bir odasında 2 kişinin olduğunu gördüm. Hava karanlıktı, odaya doğru 4 el ateş ettim. Daha sonra olayda kullandığım silahı ırmağa attım." beyanında bulundu.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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