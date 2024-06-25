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        Cinayet sanığının akıl sağlığı şüphesi "cezai ehliyeti tam" raporuyla giderildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı ve kız arkadaşını boğmaya çalıştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın bazı beyanlarının akıl sağlığıyla ilgili oluşturduğu şüphe, iddianameye eklenen "cezai ehliyetinin tam olduğuna" yönelik sağlık raporuyla giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:42
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        Cinayet sanığının akıl sağlığı şüphesi "cezai ehliyeti tam" raporuyla giderildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, av tüfeğiyle bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı ve kız arkadaşını boğmaya çalıştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın bazı beyanlarının akıl sağlığıyla ilgili oluşturduğu şüphe, iddianameye eklenen "cezai ehliyetinin tam olduğuna" yönelik sağlık raporuyla giderildi.

        Ziyapaşa Mahallesi'nde 18 Ekim 2023'te bir apartta kalan Sadettin Tangüner'i (58) av tüfeğiyle öldürüp Ö.B. (26), O.G. (28) ve Y.C.A'yı (31) yaraladığı, kız arkadaşı N.S'yi (29) de boğmaya çalıştığı gerekçesiyle olay günü tutuklanan A.C.G. (29) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kız arkadaşı ile aynı odada, Sadettin Tangüner'in de yan odada kaldığı belirtildi.

        İddianamede, sanığın kız arkadaşıyla film izledikten sonra uyuşturucu kullandığı ve bunun etkisiyle N.S'yi önce elleriyle ardından şarj kablosuyla boğmaya çalıştığı, bu sırada kadının bayıldığı kaydedildi.

        Sanığın, daha sonra eline bıçak alarak Sadettin Tangüner'in odasının kapısını tekmelediği, kapıyı açan maktulü baş ve kasığına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, sanığın cinayetin ardından binanın altındaki barın önünde bekleyen Y.C.A. ve O.G'yi "dağılın buradan" diyerek ateş edip yaraladığı belirtildi.

        Sanığın, sesleri duyarak olay yerine gelen Ö.B'yi de aynı silahla yaraladığı aktarılan iddianamede, sanığın çevrede bulunan inşaat halindeki bir binada saklanırken polis operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

        İddianamede, sanığın Sadettin Tangüner'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, N.S'ye yönelik "eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, Ö.B. (26), O.G. (28) ve Y.C.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapis istendi.

        - "Cezai ehliyeti tam" raporu verildi

        Toplamda müebbet ve 65 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sanığın "Olayı hatırlamıyorum" savunması yaptığı ve bazı beyanlarından akıl sağlığıyla ilgili şüphe oluştuğu iddianamede ifade edildi.

        İddianamede, A.C.G'nin cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındığı, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisine yer verildiği bildirildi.

        Öte yandan, sanığın kan örneği üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda ise kanında uyuşturucu tespit edildiği ve "esrar etken maddesi" bulunduğu bilgisine iddianamede yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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