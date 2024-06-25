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        Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:16
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        Adana'da kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.T. (17) ile tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sanık H.T'nin, okuldan çıkıp parka yürüdüğü sırada aralarında ailevi meseleler nedeniyle husumet bulunan ve konuşmak amacıyla yanına gelen kuzeni B.Y. (19) ile tartıştığını belirtti.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T'nin kuzeni B.Y'yi bıçakla öldürdüğünü anlatan savcı, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanık H.T, olaydan yaklaşık 3 ay önce kuzeni B.Y'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

        Olay günü okuldan çıkıp yürüdüğü sırada B.Y'nin omzuna dokunduğunu iddia eden H.T, "B.Y'nin elinde muşta vardı. Konuştuğumuz sırada bana doğru 5 kez muştayı salladı. Ben de olay yerinde yaralandım. Hatta buna ilişkin rapor da aldım. Ben yaralanınca kendimi savunmak için üzerimde bulunan bıçağı hedef gözetmeksizin savurdum. Olay sonrasında elimdeki bıçakla polise teslim oldum. Benim B.Y'yi öldürme amacım yoktu. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle önce 18 yıla, H.T'nin suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olması nedeniyle 12 yıla indirdi. Mahkeme, TCK'nin 62. maddesi gereğince, sanığın geçmişini, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul ederek H.T'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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