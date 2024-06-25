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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 16 yıl 6 ay hapis ile 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:23
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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16,5 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık 16 yıl 6 ay hapis ile 45 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Akıncılar Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde poşete sakladığı uyuşturucuyu otomobil ile yanına gelen kişilere satarken yakalandığını belirtti.

        Savcı, sanığın, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkasının olması da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen G.Ö, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ile 45 bin lira adli para cezasına çarptırdığı G.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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