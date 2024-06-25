Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi, 752 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 01 Eylül 2023-24 Haziran 2024 tarihleri arasında ilçe genelinde uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, 12 AK-47 uzun namlulu otomatik tüfek, 20 otomatik tabanca, 1423 ruhsatsız tabanca, 542 ruhsatsız tüfek, 221 kurusıkı tabanca, 2 el bombası, 38 bin 232 fişek, 126 kesici/delici alet, 37 kilogram narkotik madde, 192 bin 689 uyuşturucu hap, 230 kök hint keneviri, 3 milyon 410 bin boş makaron, 8 bin 193 litre kaçak alkol, 8 bin 904 paket kaçak sigara ve 372 çalıntı oto-motosiklet-elektrikli bisiklet ele geçirildi.