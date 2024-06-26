ABD Adana Konsolosluğu önünde Gazze'ye destek için oturma eylemi

ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

Konsolosluk önünde bir araya gelen Gökkuşağı Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan grup, bir süre oturma eylemi yaptı.

Grup, ellerinde, öldürülen Filistinli bebekleri temsilen kırmızı renge boyanmış ve kefene sarılmış oyuncak bebekler taşıdı.

Gökkuşağı Derneği Başkanı Feyziye Şenoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, yaklaşık bir aydır konsoloğun önünde oturma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filistin'deki katliamın artık soykırıma dönüştüğünü belirten Şenoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler ABD'nin Filistin'deki katilamın müsebbibi olduğuna inandığımız için bu eylemlerimizi konsoloslukta yoğunlaştırdık. Biz biliyoruz ki ABD emperyalist bir güç olarak Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Hiroşima ve Nagazaki'de ne yaptıysa Filistin'de de şimdi aynı şekil sürrdürmekte. Bizler olayın merkezine dikkati çekmek için buradayız. Gece gündüz nöbette bulunuyoruz."

Dernek üyelerinin oturma eylemi sürüyor.