Adana'da aranan 3 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, haklarında 6-8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile 8 ayrı suçtan aranan şüphelinin adresini tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, arananları yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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