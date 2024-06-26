Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı

Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlara ilişkin görüntülerde, arama yapılan evlerin bahçe, balkon ve damlarındaki saksılarda ekili kenevir bitkileri yer aldı.

Operasyonlarda, 3 kilo 727 gram esrar, 2 bin 346 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

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