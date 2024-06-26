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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:45
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik 9-22 Haziran'da kent genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 3 kilo 727 gram esrar, 2 bin 346 uyuşturucu etkili hap, 1 kilo 361 gram sentetik uyuşturucu, 75 kök kenevir ve ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, çalışmalarda 42 zanlıyı da yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Polis kamerasınca kaydedilen operasyonlara ilişkin görüntülerde, arama yapılan evlerin bahçe, balkon ve damlarındaki saksılarda ekili kenevir bitkileri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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