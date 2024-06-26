Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Sıcak hava tarımsal ürünlerde hasadını öne çekti, verim kaybı yaşattı

        Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların tarımsal ürünlerde hasadı erkene çektiğini ve verim kayıplarına sebep olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava tarımsal ürünlerde hasadını öne çekti, verim kaybı yaşattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların tarımsal ürünlerde hasadı erkene çektiğini ve verim kayıplarına sebep olduğunu bildirdi.

        ATB'nin yazılı açıklamasına göre Bilgiç, borsalarının meclis toplantısı açılışında, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların yöredeki tarımsal faaliyete etkisini anlattı.

        Aşırı sıcakların tarımsal ürünlerde problem oluşturduğunu belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

        "Sıcaklar tarım ürünleri üzerinde olumsuz etki yapıyor. Aşırı sıcaklar ürün hasatlarını öne çekiyor, verim kayıpları yaşanıyor. Çukurova'mız sebze ve meyve üretimi ile dikkat çekmektedir. Domates, biber, patlıcan gibi sebzeler ile karpuz, kavun, şeftali erik gibi meyveler, bölgenin tarım çeşitliliğini yansıtmaktadır. Ne var ki aşırı sıcaklar bunları da olumsuz etkilemiştir."

        Bilgiç, bu sorunun aşılmasında sulama sistemlerinin modernizasyonu ve etkin su yönetiminin büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        Niğde'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        Fenerbahçe'den Füllkrug hamlesi!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede

        Benzer Haberler

        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır ve Mardin'deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi
        Diyarbakır ve Mardin'deki yangında yaralanan koyunlara huzur terapisi
        Adana'da aranan 3 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
        Adana'da aranan 3 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
        ABD Adana Konsolosluğu önünde Gazze'ye destek için oturma eylemi
        ABD Adana Konsolosluğu önünde Gazze'ye destek için oturma eylemi
        Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi
        Adana'daki denetimlerde ruhsatsız 2 bin 218 silah ele geçirildi
        Sevgilisini boğmaya çalışırken kurtarmaya geleni öldürüp 3 kişiyi yaralayan...
        Sevgilisini boğmaya çalışırken kurtarmaya geleni öldürüp 3 kişiyi yaralayan...