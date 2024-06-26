Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü operasyonla yakalandı.
Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, firari hükümlüleri saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
Hükümlülerden Mehmet Ürünveren'in 15 yıl, Selahattin Demir'in 16 yıl ve Mehmet Sebih'in 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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