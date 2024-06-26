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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:40
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan 3 hükümlü yakalandı
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekipler, firari hükümlüleri saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

        Hükümlülerden Mehmet Ürünveren'in 15 yıl, Selahattin Demir'in 16 yıl ve Mehmet Sebih'in 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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