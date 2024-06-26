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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, eşya desteğiyle evlenecek gençlerin yanında olacak

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, "Huzura Adım Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi gençlerin evlenmelerine katkı verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 10:49
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, eşya desteğiyle evlenecek gençlerin yanında olacak
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        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, "Huzura Adım Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi gençlerin evlenmelerine katkı verecek.

        Vakıf Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, AA muhabirine, 2013 yılında kurulan vakıflarının çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

        Dünyanın birçok yerinde kurban ve çeşitli yardımlar yaptıklarını anlatan Elibüyük, ihtiyaç duyulan noktalarda su kuyusu açma, cami inşaatı gibi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

        Elibüyük, yardım faaliyetlerinin yanı sıra toplumun mayası olarak gördükleri aile kurumunun yaygınlaşıp gelişmesi adına "Huzura Adım Projesi" ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Gençlerimizin karşılıksız bir hibe yöntemiyle ev eşyalarını almak suretiyle evliliklerini kolaylaştıracak bir proje üzerine çalıştık. Bunu olgunlaştırdık, ön çalışmalarını bitirdik. İsimler noktasında illerden gelen tespitlerimizi yaptık. Sahada şu anda hayırseverlerimizle bir araya gelip sadece onlardan maddi destek almak değil, onları bu projenin bir parçası haline getirmek, beraber bu projeyi yürütmek için bir yol haritası önümüze koyduk."

        Elibüyük, proje kapsamında ücretli bir işe sahip ancak evlilik için maddi gücü olmayan gençlere destekte bulunacaklarını söyledi.

        - Bu yıl 100 çifte destek verilmesi hedefleniyor

        "Huzura Adım Projesi"yle evlenecek gençlerin bir evde olması gereken zaruri ihtiyaçlarını nisbeten karşılayacaklarını anlatan Elibüyük, bu kapsamda çiftlere buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, yatak odası ve koltuk takımı olmak üzere 5 parçadan oluşan Evlilik Destek Paketi oluşturduklarını dile getirdi.

        Paketin tedarikçi firmaların da desteğiyle 100 bin liraya tekabül ettiğini belirten Elibüyük, şunları kaydetti:

        "İş adamlarımız ve hayırseverlerle bu işi koordine yürütüyoruz. 5 parça belirlemişiz ama diyelim ki bu ihtiyacın bir parçasını karşılayacak hayırseverimiz olabilir. Tamamını karşılayan, birden fazla gencin ihtiyacını karşılalayacaklar hayırseverlerimiz var. Diğer tarafta hayırseverimiz paketteki bir eşyayı alıp bağış yapabilir ayrıca nakdi olarak yardım yapan iş adamlarımız var. İnşallah biz 2024'te 100 çift gencimizin evliliklerini gerçekleştirdikten sonra onları rencide etmeyecek şekilde kaynaşmaları için bir araya getirecek etkinlikler, projemiz var. Bu yıl hedefini gerçekleştirdikten sonra 2025 hedeflerimiz Allah'ın izniyle bu sayıyı 2 katına çıkartıp bunu çok daha ileri boyuta taşıyacağımızı düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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