Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, eşya desteğiyle evlenecek gençlerin yanında olacak

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, "Huzura Adım Projesi" kapsamında hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi gençlerin evlenmelerine katkı verecek.

Vakıf Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, AA muhabirine, 2013 yılında kurulan vakıflarının çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Dünyanın birçok yerinde kurban ve çeşitli yardımlar yaptıklarını anlatan Elibüyük, ihtiyaç duyulan noktalarda su kuyusu açma, cami inşaatı gibi faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Elibüyük, yardım faaliyetlerinin yanı sıra toplumun mayası olarak gördükleri aile kurumunun yaygınlaşıp gelişmesi adına "Huzura Adım Projesi" ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin karşılıksız bir hibe yöntemiyle ev eşyalarını almak suretiyle evliliklerini kolaylaştıracak bir proje üzerine çalıştık. Bunu olgunlaştırdık, ön çalışmalarını bitirdik. İsimler noktasında illerden gelen tespitlerimizi yaptık. Sahada şu anda hayırseverlerimizle bir araya gelip sadece onlardan maddi destek almak değil, onları bu projenin bir parçası haline getirmek, beraber bu projeyi yürütmek için bir yol haritası önümüze koyduk."

Elibüyük, proje kapsamında ücretli bir işe sahip ancak evlilik için maddi gücü olmayan gençlere destekte bulunacaklarını söyledi.