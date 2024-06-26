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        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:20
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        Adana'da terör örgütü PKK adına korsan gösterilere katıldığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı öne sürülen tutuklu sanık hakkında 28 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla 23 Mart'ta tutuklanan A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 23 Mart'ta sanığın merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası, bulvar ve mahallenin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle bir süre trafiğe kapattığı, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu belirtildi.

        Sanığın kentte korsan gösterilere katıldığı, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne taşla veya kimliğini gizlemek amacıyla yüzlerini bez parçasıyla örterek katıldığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği anlatılan iddianamede, sanığın ayrıca örgüte müzahir kitlenin eylemlere katılmasını sağladığı ifade edildi.

        İddianamede, sanığın bu gerekçelerle "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 10 yıla kadar, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma"dan 2 yıla kadar "örgüt faaliyeti çerçevesinde tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan da 16 yıla kadar olmak üzere toplamda 28 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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