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        PKK talimatıyla orman yakan hükümlüye cezaevinde güvenlik kamerasını kırdığı iddiasıyla dava

        Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü hakkında, cezaevinde de bulunduğu koğuşun güvenlik kamerasını kırdığı gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:09
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        PKK talimatıyla orman yakan hükümlüye cezaevinde güvenlik kamerasını kırdığı iddiasıyla dava
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        Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü hakkında, cezaevinde de bulunduğu koğuşun güvenlik kamerasını kırdığı gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Eylül 2022'de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırılan, dosyasına ilişkin temyiz incelemesi de 2024'te Yargıtay 3. Ceza Dairesince tamamlanıp onanan A.İ.E.K. hakkında, bulunduğu cezaevinde "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

        Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği aktarılarak "A.İ.E.K, ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta bulunan güvenlik kamerasını kırdığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadesine yer verildi.

        A.İ.E.K. iddianamede yer alan ifadesinde, "Koğuşta diğer mahkumlar ile anlaşamadığım için psikolojik bunalıma girdim. Koğuşun kamerasına elle vurarak zarar verdim. Zararı karşılamam mümkün değil. Yeterli mali imkana sahip değilim." beyanında bulundu.

        Hükümlü sanık "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde hakim karşısında çıkacak.

        - Olay ve yargılama süreci

        Merkez Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

        Zanlının motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli, 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Sanık hakkında hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten orman yangını çıkardığı, eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanılmıştı.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Eylül 2022'deki karar duruşmasında sanık A.İ.E.K'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, incelemesini tamamlayıp sanığa verilen mahkumiyet hükmünü onamıştı.

        A.İ.E.K. hakkında, cezaevinde bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame de Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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