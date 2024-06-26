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        Adana'da bina girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:26
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        Adana'da bina girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın girişindeki doğal gaz borusundan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

        Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

        Bina sakinlerini apartmandan tahliye eden ekipler, gazı kesip yangına müdahalede bulundu.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        Bina görevlisi Erdal Göçer, gazetecilere, doğal gaz vanasını kapatmaya çalıştığı sırada elinin yandığını belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Olayı haber alınca buraya gelip yangına müdahalede bulunduk. Bu sırada da elimden yaralandım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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