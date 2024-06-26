Adana'da bina girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü

Bina görevlisi Erdal Göçer, gazetecilere, doğal gaz vanasını kapatmaya çalıştığı sırada elinin yandığını belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Olayı haber alınca buraya gelip yangına müdahalede bulunduk. Bu sırada da elimden yaralandım." dedi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın girişindeki doğal gaz borusundan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

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