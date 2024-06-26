Adana'da yakalanan dilenci kadınların yanındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dilencilik yaparken yakalanan 2 kadının yanındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dilencilik yaparken yakalanan 2 kadının yanındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hurmalı Mahallesi Güney Kuşak Bulvar ile Bakımyurdu Caddesi kesişiminde yanlarında çocuk bulunan 2 kadının dilencilik yaptığını tespit etti.
Çöp konteynerinin yanında oturarak dilencilik yapan 2 kadın ekiplerce gözaltına alındı. Kadınların yanındaki 2 çocuk da Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Yasal işlemlerin ardından 2 çocuk devlet korumasına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.