Adana'da Çekya-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi

Adanalılar, ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmak için Çekya ile oynadığı maçı dev ekrandan izlemek için Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Adana'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşma Uğur Mumcu Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

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