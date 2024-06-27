Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Çekya-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi

        Adana'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşma Uğur Mumcu Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 00:26 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Çekya-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşma Uğur Mumcu Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.

        Adanalılar, ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmak için Çekya ile oynadığı maçı dev ekrandan izlemek için Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan katılımcılar, maç boyunca milii takıma destek verdi.

        Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, Türk Milli Takımı'nın attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

        Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar, Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçın sevincini Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturup şarkılar söyleyerek kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        ABD yarın akşamı bekliyor
        ABD yarın akşamı bekliyor
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?

        Benzer Haberler

        Adana'da yakalanan dilenci kadınların yanındaki 2 çocuk devlet korumasına a...
        Adana'da yakalanan dilenci kadınların yanındaki 2 çocuk devlet korumasına a...
        Polise molotofkokteyli atan sanığa 28 yıl hapsi istemi
        Polise molotofkokteyli atan sanığa 28 yıl hapsi istemi
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla 2 sanık hakkında dava açıldı
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla 2 sanık hakkında dava açıldı
        Evinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası
        Evinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası
        Adana'da bina girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da bina girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın söndürüldü
        PKK talimatıyla orman yakan hükümlüye cezaevinde güvenlik kamerasını kırdığ...
        PKK talimatıyla orman yakan hükümlüye cezaevinde güvenlik kamerasını kırdığ...