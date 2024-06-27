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        Adana'da mezarlıkta 30 kabre zarar verildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir mezarlıktaki 30 kabir tahrip edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:38 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:38
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        Adana'da mezarlıkta 30 kabre zarar verildi
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir mezarlıktaki 30 kabir tahrip edildi.

        Karslılar Mahallesi Mezarlığı'ndaki bazı kabirlerin mermerlerine zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Mezarlığa giden belediye görevlileri, 30 kabre zarar verildiğini, mermerlerin kırıldığını belirledi.

        Polis ekipleri de mezarlık ve çevresinde inceleme yaptı.

        Belediye ekipleri, zarar gören kabirlerin onarımı için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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