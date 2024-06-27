Adana'da mezarlıkta 30 kabre zarar verildi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir mezarlıktaki 30 kabir tahrip edildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir mezarlıktaki 30 kabir tahrip edildi.
Karslılar Mahallesi Mezarlığı'ndaki bazı kabirlerin mermerlerine zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Mezarlığa giden belediye görevlileri, 30 kabre zarar verildiğini, mermerlerin kırıldığını belirledi.
Polis ekipleri de mezarlık ve çevresinde inceleme yaptı.
Belediye ekipleri, zarar gören kabirlerin onarımı için çalışma başlattı.
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