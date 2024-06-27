Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hastane otoparkından yangın tüpü çalındığı iddiasına 10 yıl hapis cezası

        Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da hastane otoparkından yangın tüpü çalındığı iddiasına 10 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan E.K. katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü kendisine ait otomobille hastane otoparkına gittiğini, araçta yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra acil servis asansörüne kısa süreliğine giriş çıkış yaptığını, bu sırada eşkalinin güvenlik kamerasına yansıdığını ve 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak otoparktan ayrıldığını belirtti.

        Hastanenin bu olaydan yaklaşık 44 bin lira zararının olduğu bildiren savcı, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkilim hırsızlık yapmamıştır. Olay günü kamera kayıtlarına görüntüsü yansıyan aracı E.K. kullanmamıştır. Beraat talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Mahkeme hakimi, "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı E.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var

        Benzer Haberler

        Vali Köşger, Aladağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
        Vali Köşger, Aladağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
        Adana'da mezarlıkta 30 kabre zarar verildi
        Adana'da mezarlıkta 30 kabre zarar verildi
        Adana'da mezar taşlarına saldırı
        Adana'da mezar taşlarına saldırı
        Adana'da Çekya-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi
        Adana'da Çekya-Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi
        Adana'da yakalanan dilenci kadınların yanındaki 2 çocuk devlet korumasına a...
        Adana'da yakalanan dilenci kadınların yanındaki 2 çocuk devlet korumasına a...
        Polise molotofkokteyli atan sanığa 28 yıl hapsi istemi
        Polise molotofkokteyli atan sanığa 28 yıl hapsi istemi