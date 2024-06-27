Adana'da hastane otoparkından yangın tüpü çalındığı iddiasına 10 yıl hapis cezası

Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan E.K. katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü kendisine ait otomobille hastane otoparkına gittiğini, araçta yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra acil servis asansörüne kısa süreliğine giriş çıkış yaptığını, bu sırada eşkalinin güvenlik kamerasına yansıdığını ve 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak otoparktan ayrıldığını belirtti.