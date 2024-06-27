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        Adana'da ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:13
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        Adana'da ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Adana'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada, bir otobüsü durdurdu.

        Otobüste arama yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği yolcu S.S'nin poşetteki bir çift ayakkabısının tabanının farklı olduğunu gördü.

        Ayakkabının tabanını söken polis, 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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