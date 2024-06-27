Adana'da ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
Adana'da otobüsteki aramada bir yolcunun yanında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada, bir otobüsü durdurdu.
Otobüste arama yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği yolcu S.S'nin poşetteki bir çift ayakkabısının tabanının farklı olduğunu gördü.
Ayakkabının tabanını söken polis, 266 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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