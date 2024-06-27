Adana'da ayakkabı tabanına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Otobüste arama yapan ekipler, hareketlerinden şüphelendiği yolcu S.S'nin poşetteki bir çift ayakkabısının tabanının farklı olduğunu gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada, bir otobüsü durdurdu.

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