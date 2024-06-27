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        Adana'da ambulansta çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:33
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        Adana'da ambulansta çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan ambulans kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, 01 DMV 37 plakalı ambulansın motor kısmından Aladağ-İmamoğlu yolunda seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

        Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında ambulans kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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