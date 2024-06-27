Bedensel engelli antrenör, masa tenisinde milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyor

NURŞİN MAĞIN - Adana'da para masa tenisindeki başarısıyla milli takıma yükselen 34 yaşındaki bedensel engelli Kubilay Mengüç, kendisiyle aynı kaderi paylaşan başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyor.

Kubilay Mengüç, babasının bedensel engelli arkadaşının yönlendirmesiyle 18 yaşında masa tenisine başladı.

Bu sporda her geçen gün kendini geliştiren ve çok sayıda madalya alan Kubilay, 2011'de milli takıma seçildi.

Milli formayla da ulusal organizasyonlarda dereceler alan ve aynı zamanda eğitim hayatını sürdüren Kubilay, 2014'te Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden mezun oldu.

Milli formayla müsabakalara katılmasının yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenörlük de yapan Kubilay, geçen yıl Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Ankara'da 23-25 Nisan'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Kubilay, hem milli takıma sporcular kazandırmak hem de kendi başarılarına yenilerini ekleyebilmkek için çalışmalarını sürdürüyor. - "Sporcuların hedeflerini milli takımla taçlandırmaya çalışıyoruz"

Kubilay Mengüç, AA muhabirine, kendisi gibi engelli sporcuları yetiştirmek için antrenörlük mesleğini seçtiğini söyledi. Başarılı sporcular yetiştirmenin en büyük hayali olduğunu anlatan Kubilay, şu anda antrenörlüğünü yaptığı 5 özel sporcunun bulunduğunu belirtti. Sporcuların milli forma için haftanın 6 günü antrenmanlarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Kubilay, "Hedefleri milli takıma girmek, onun için çok çabalıyorlar. Okuldan kalan zamanlarında buraya geliyorlar. Biz de sporcuların hedeflerini milli takımla taçlandırmaya çalışıyoruz. En büyük hayallerimden biri yetiştirdiğim sporcularla birlikte milli takımda beraber görev yapmak." diye konuştu.