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        Pozantı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Pozantı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:37
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        Pozantı'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Pozantı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        İstiklal Mahallesi'ndeki demir yolu hattı yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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